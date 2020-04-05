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كورونا.. 30 إصابة جديدة بالصين معظمها قادمة من الخارج

المصدر: دبي - العربية.نت
من الصين
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أعلن بر الصين الرئيسي 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية مما يسلط الضوء على صعوبة وقف تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الأحد، إن من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج مقابل 18 من هذه الحالات يوم الجمعة. وتم أيضا يوم السبت تسجيل خمس حالات إصابة جديدة منقولة محليا وكلها في إقليم قوانغدونغ الساحلي بجنوب البلاد بزيادة عن حالة واحدة يوم الجمعة.

ويوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في بر الصين الرئيسي، في حين ارتفع عدد حالات الوفيات بثلاث حالات إلى 3329 حالة.

كلمات دالّة

#الصين, #كورونا
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