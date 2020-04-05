هولندية تعمل بالأمم المتحدة.. أولى ضحايا كورونا في جوبا

تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جنوب السودان لسيدة أجنبية، تعمل بالأمم المتحدة في جوبا.

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وقال ريك مشار، نائب رئيس جنوب السودان، اليوم الأحد، إن البلاد رصدت أول حالة إصابة مؤكدة بكوفيد- 19، لتصبح أحدث بلد إفريقي يسجل حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وأضاف مشار أن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عاماً وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير شباط وإنها تتلقى العلاج في عزلة.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحافي له في جوبا إن نتائج الفحص أثبتت إصابة سيدة هولندية، وتعمل موظفة بالأمم المتحدة في جوبا. وأخضعت المصابة لحجر صحي في مستشفي الأمم المتحدة في البلاد.