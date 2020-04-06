الأمل يعود لبريطانيا.. عداد وفيات كورونا يتناقص

خيمت حالة من الأمل والتفاؤل على بريطانيا بعد أسابيع حالكة السوداء، حيث بدأت أعداد الوفيات بفيروس " كورونا " تتناقص على ما يبدو، ما دفع البريطانيين للانشغال في عمليات حسابية يمكن أن تشير إلى توقعات بشأن نهاية المجزرة التي يرتكبها الفيروس القاتل في البلاد.

وتراجعت أعداد الوفيات في بريطانيا اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي ما دفع إلى الاعتقاد على نطاق واسع بأن الرقم الكبير للوفيات الذي تم تسجيله يوم السبت الماضي كان الذروة، وأن العدد سيستمر بالهبوط ليصل قريباً إلى الصفر، أي إلى انحسار المرض وتوقف انتشاره.

وفقدت بريطانيا اليوم الاثنين 439 شخصاً قضوا جميعاً بفيروس "كورونا" القاتل، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالمرض 5373 شخصاً، لكن هذا الرقم يشكل هبوطاً ملموساً عن عدد الوفيات الذي تم تسجيله يوم الأحد والذي بلغ 621 شخصاً، فيما سجلت بريطانيا 708 وفيات يوم السبت الماضي، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله منذ ظهور الوباء في البلاد قبل عدة أسابيع.

وبحسب المعادلة الحسابية التي نشرتها جريدة "مترو" البريطانية، في تقرير لها اطلعت عليه "العربية نت"، فإنه في حال كان يوم السبت الماضي هو الذروة بالفعل فإن توقف عداد الموت يحتاج إلى 17 يوماً فقط من الآن، مشيرة إلى أن "الوصول إلى خمسة آلاف وفاة بالمرض استغرق 16 يوماً".

وتتركز أغلب الوفيات في إنجلترا، حيث إن الـ439 وفاة التي تم تسجيلها الاثنين من بينها 403 وفيات في مقاطعة إنجلترا، بينما تم تسجيل 27 وفاة فقط في ويلز ووفاتان في أسكتلندا.

وتستحوذ العاصمة لندن على النسبة الأكبر من الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث يوجد أكثر من عشرة آلاف حالة مؤكدة في لندن من بين نحو خمسين ألفاً يتوزعون على كل أنحاء بريطانيا.