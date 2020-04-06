تركيا تتراجع عن السطو على شحنة طبية إسبانية وتتعهد بشحنها

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليزلايا، أن أجهزة التنفس والمعدات الطبية التي استولت عليها السلطات التركية مطلع هذا الأسبوع، ستتجه إلى إسبانيا اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال تصريحات للوزيرة الإسبانية لشبكة "أنتينا 3" Antena 3 الإسبانية، بحسب ما نقل موقع "سي ان ان" CNN.

وسيتم توزيع المعدات الطبية على مختلف المقاطعات الإسبانية غدا الثلاثاء. يُذكر أن الأجهزة المصنعة عن طريق شركة تركية، احتجزتها السلطات المحلية في أنقرة منذ الجمعة الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، أن شحنة المعدات الطبية لن تصل في ميعادها، "لأن الحكومة التركية تعطي الأولوية لعلاج مرضاها".

وكشفت وزيرة الخارجية الإسبانية، أن الحكومة التركية تحتجز في أنقرة الشحنة التي كانت من المقرر أن تصل إسبانيا منذ السبت الماضي.

وردت أنقرة بالمقابل، مؤكدة أن الشركة المصدرة ليس لديها التفويض اللازم، نظرا للقيود الجديدة التي فرضتها الحكومة التركية على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها، بدافع قلقهم بشكل رئيسي من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي، مع تفشي جائحة كورونا، وزيادة عدد الإصابات والوفيات بالفيروس المستجد بتركيا.

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إلا أن انفراجة في الأمر حدثت مساء السبت، حين أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أن أنقرة سمحت للشحنة بالخروج والتوجه إلى وجهتها الأساسية.

وفي إسبانيا، تراجع معدل الوفيات بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، الاثنين، مع تسجيل 637 وفاة خلال 24 ساعة، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس 135 ألف حالة.

وفي تركيا، أعلن وزير الصحة التركي، الاثنين، وفاة 73 مريضاً بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 574.