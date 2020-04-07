ارتفاع ضحايا الوباء بأوروبا.. ولا تدابير صارمة بالسويد

توفي أكثر من 100 شخص جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 في السويد خلال 24 ساعة، وفق حصيلة نشرتها الثلاثاء وكالة الصحة العامة السويدية في الساعة 14.00 (12.00 بتوقيت غرينتش).

ولم تعتمد السويد التي تعد 10,3 مليون نسمة حتى الآن تدابير صارمة لاحتواء الفيروس. وتسجل 7693 إصابة و591 وفاة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سجلت لدى الدول المجاورة لها.

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كما أشارت الوكالة إلى أن جزءاً من الوفيات الـ114 الجديدة التي أحصيت الثلاثاء تعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية في هولندا، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا ارتفع 777 إلى 19580 حالة.

وقال المعهد الهولندي للصحة في تحديثه اليومي إن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة إلى 2101، مشيراً إلى أن عدد الوفيات المسجل الثلاثاء يشمل مرضى توفوا في مطلع الأسبوع وسجلوا لاحقاً.

بدورها، أعلنت هيئة الصحة العامة، الثلاثاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في سويسرا وصل إلى 641 ارتفاعاً من 584 الاثنين.

إلى ذلك أضافت أن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس زاد أيضاً إلى 22242 من 21652 الاثنين.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة أحدث الأرقام بشأن الوضع الخاص بالوباء في وقت لاحق الثلاثاء.