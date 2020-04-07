الوباء يحصد مزيدا من الأرواح في تركيا.. 76 وفاة جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، عن 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات735 حالة، فيما سجلت الوزارة 3892 حالة إصابة جديدة.

موضوع يهمك قبل أيام ليست ببعيدة، وفي خطاب توجه به إلى المواطنين الأتراك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "تركيا بلد يجب أن... مختص بمحاربة الأوبئة: تركيا أخطأت بعدم فرض الحجر العرب و العالم

من أسرع الدول تفشيا للمرض

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان أعلن قبل أيام، أن تركيا بلد يجب أن يستمر فيه الإنتاج وألا تتوقف فيها عجلة الحياة عن الدوران تحت أي ظرف"، إلا أن النتيجة كانت وضعا صعبا تعيشه البلاد، حيث ارتفع عدد الوفيات والإصابات، بسبب الوباء، في واحدة من أسرع حالات التفشي نموا على مستوى العالم.

وصعدت تركيا إلى المرتبة التاسعة بين أكثر الدول تضرراً، في حين لا يزال أردوغان "يقاوم نصائح مستشاريه في اتخاذ الإجراءات لمنع التفشي"، حيث ترفض السلطات التركية ترفض الاعتراف بخطورة الوضع، بل قامت الأسبوع الماضي بالقبض على مئات من المواطنين الأتراك، لمجرد قيامهم بالتعبير عن انزعاجهم من تفشي الفيروس بشكل سريع للغاية في تركيا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأجبرت مهنيين طبيين، ممن حثوا على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، على إصدار اعتذارات عقب إلقاء القبض عليهم.

يشار إلى أن قوجة، كان أعلن أن تركيا سنرفع عدد فحوصات كورونا اليومية إلى 30 ألفا، مبينًا أن أعداد المتعافين من الفيروس في ارتفاع، بحسب تعبيره.

وشدد في تغريدة عبر "تويتر"، على أن "ارتفاع إصابات كورونا مقارنة مع زيادة عدد الفحوصات يعد انخفاضا في نسبة الإصابات".

إلى ذلك ارتفع عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 75 ألفا و542 شخصا الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس الساعة 11,00 ت.غ استنادا لمصادر رسمية.