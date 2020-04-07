بريطانيا: وضع جونسون مستقر ومعنوياته مرتفعة

أكد متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن حالة بوريس جونسون مستقرة ومعنوياته مرتفعة وباق في العناية المركزة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني نقل إلى العناية المركزة الاثنين، بعدما تم مده بالأكسجين إثر تفاقم أعراض إصابته بفيروس كورونا.

موضوع يهمك أعلنت الهند، الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار الهيدروكسيكلوروكين الخاص بعلاج الملاريا الذي يعتبره بعض العلماء... بعد تهديد ترمب.. الهند تلغي حظر تصدير "هدية السماء" العرب و العالم

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل جوف، أن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معاً لمواجهة الوباء.

كما قال جوف في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس (الواقع قبالة مبنى البرلمان في وسط لندن) ونصلي من أجله وأجل أسرته"، مؤكداً أنه حصل على الأكسجين لكنه ليس موضوعاً تحت جهاز تنفسي.

إلى ذلك، أوضح أنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة جونسون على أنها التهاب رئوي، مضيفاً أنه يعاني من أعراض خطيرة للفيروس.

راب مكان جونسون مؤقتاً

وكان وزير الخارجية، دومينيك راب، الذي كلفه جونسون، قد أعلن مساء الاثنين الحلول محلّه ريثما يتحسن وضعه الصحي، بعد دخوله قسم العناية المركزة، أن الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ"هزيمة" الوباء.

وقال راب في تصريح لـ "بي بي سي" إن "تركيز الحكومة سيكون على التأكد من أن توجيهات رئيس الوزراء وجميع الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا وتمكين البلاد بأسرها من تجاوز هذه المحنة ستمضي قدماً".

إلى ذلك رأس اجتماع الحكومة، الثلاثاء، بشأن التعامل مع الوضع الطارئ المتعلق بكوفيد-19.