بوتين: روسيا لم تتجاوز ذروة كورونا

بعدما سجلت بلاده حتى الثلاثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن بلاده لم تتجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك سجلت السلطات الروسية أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ بداية تفشي المرض.وأعلنت... روسيا.. أكثر من ألف إصابة بكورونا بيوم وإغلاق الحدود فيروس كورونا

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقده حول تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في روسيا: "لم يتم تجاوز ذروة الوباء حتى الآن. وعلينا الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، ومن بالغ الأهمية الآن تفادي الأخطاء التي ارتكبها الآخرون والتعلم منها واستخلاص الاستنتاجات اعتمادا على المجتمع الطبي والعلمي".

كما شدد على أن الإجراءات التي يتم اتخاذها يجب أن تكون متكافئة مع خطورة الوضع الناجم عن الجائحة، موضحا أن الأولوية الأهم تتمثل في "ضمان أمن وصحة مواطني روسيا"، وأكد في هذا السياق ضرورة مراقبة مجريات الأحداث الخاصة بهذه الأزمة بأدق صورة ممكنة.

وطلب الرئيس الروسي خلال الاجتماع، من رؤساء الأجهزة المعنية إبلاغه بسير الجهود الرامية إلى إيجاد وسائل الوقاية من المرض، بما في ذلك العمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

تطوير لقاح يكافح كورونا

في السياق أيضا، بحث بوتين، مع أعضاء الحكومة المعنيين سير العمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال عبر الفيديو بشأن آخر تطورات وباء فيروس كورونا في روسيا: "أعرف أن وزاراتكم وهيئاتكم المعنية تعمل بنشاط، بالتعاون مع علماء الفيروسات والأدوية والأطباء، على تطوير نظام وقاية خاصة، بما في ذلك تصميم لقاحات وأساليب فعالة لعلاج عدوى فيروس كورونا ومضاعفاتها".

وتابع بوتين: "أود اليوم الاستماع إلى آرائكم حول هذا الموضوع وتقديراتكم الخاصة بآفاق تصميم مثل هذه العقاقير".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تتابع الوضع المتعلق بسير الوباء بأدق صورة ممكنة، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الإيجابية والسلبية للدول الأخرى وتفادي الأخطاء التي ارتكبتها.

يذكر أن روسيا كانت سجلت حتى الثلاثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 58 وفاة و494 شفاء، وتم رصد غالبية المصابين في موسكو حيث بلغ هذا العدد 5181 شخصا.