تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة تابعة للدولة

أعلن مسؤولون أتراك الثلاثاء ان انفجارا وقع في مقر شركة روكيتسان الدفاعية المملوكة للدولة في تركيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة موظفين.

وقال مكتب رئيس بلدية أنقرة إن الانفجار وقع في مستودعات للوقود تابعة لروكيتسان بالقرب من بلدة المداج على مشارف العاصمة التركية.

كما أضاف في بيان أن "الموظفين الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة"، ولم يعرف سبب الانفجار على الفور.

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إلى ذلك، ذكر وسائل اعلام رسمية أن السلطات أرسلت عدة سيارات إسعاف وعربات إطفاء، حيث شوهدت سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد من الموقع.

في حين قالت وكالة أنباء دوغان الخاصة إن الانفجار سمع في المداج وأثار الذعر.

يذكر أن الشركة التركية للصناعات الدفاعية تقوم بتصميم وإنتاج الصواريخ والقذائف الموجهة. وكانت أعلنت منتصف العام الماضي صناعة أول مضاد للطائرات بدون طيار، أطلق عليه اسم "ألكا" (ALKA) يمكنه تدمير الطائرات بدون طيار أو تعطيلها بالطاقة الموجهة. وقالت في حينه إن النظام الجديد تم تطويره استجابة للطفرة الأخيرة في هجمات الطائرات بدون طيار التي استهدفت الجيش التركي.