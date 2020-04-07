طالبان توقف محادثاتها مع كابول.. والحكومة: لن نفرج عن قتلة

أعلنت طالبان أنها ستوقف مشاركتها في محادثات "عقيمة"، بحسب وصفها، مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء الذي شكل بنداً أساسياً في اتفاقها مع الولايات المتحدة.

ففي تغريدة ليل الاثنين الثلاثاء، ألقى المتحدث السياسي باسم طالبان، سهيل شاهين، باللوم على إدارة الرئيس، أشرف غني، في تأخير عملية إطلاق سراح السجناء "تحت ذريعة أو أخرى"، بحسب تعبيره، قائلاً: "لذلك، لن يشارك فريقنا الفني في لقاءات عقيمة مع الأطراف ذات الصلة، اعتباراً من الغد".

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من جانب آخر، أشار متين بيك، أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي، إلى أن الإفراج عن السجناء تأخر لأن طالبان تطالب بإطلاق سراح 15 "قيادياً كبيراً".

وقال بيك لصحافيين، الاثنين: "لا يمكننا أن نفرج عن قتلة شعبنا"، مضيفاً: "لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة، وأن يسيطروا على ولاية ما بأكملها".

كما أكد أن الحكومة مستعدة للإفراج عن ما يصل إلى 400 سجين، غير قيادي، من طالبان، كبادرة حسن نية، مقابل خفض "كبير" للعنف، لكن طالبان رفضت العرض.

يذكر أن الطرفين يجريان محادثات في كابول منذ الأسبوع الماضي، سعياً لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 آذار/مارس.

إلى ذلك وقعت واشنطن اتفاقاً مع طالبان أواخر شباط/فبراير، في الدوحة، تضمن الإفراج المتبادل عن سجناء.

وتعهدت واشنطن في الاتفاق بسحب قواتها والقوات الدولية من أفغانستان بحلول تموز/يوليو العام المقبل، شرط أن تبدأ طالبان بمحادثات مع كابول، وأن تعطي ضمانات أخرى.