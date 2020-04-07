وصفة بوتين لشفاء جونسون.. "رهان على الفكاهة"

يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يراهن على "نقاط قوة" كامنة في شخصية رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أجل هزيمة الوباء، الذي طال حتى الآن أكثر من 190دولة حول العالم، حاصداً أرواح 75 ألف شخص في أحدث إحصائية اليوم الثلاثاء.

فقد تمنى بوتين الذي سجلت بلاده اليوم أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7497، "الشفاء العاجل" لجونسون المصاب بكورونا والذي أُدخل إلى قسم العناية المركزة الليلة الماضية.

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وقال بوتين في برقية وجهها إلى جونسون ونقلها بيان صادر عن الكرملين "أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض".

"ليس موضوعاً تحت جهاز تنفسي"

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف كشف في وقت سابق الثلاثاء أن رئيس الوزراء لا يزال في العناية المركزة، ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس (الواقع قبالة مبنى البرلمان في وسط لندن) ونصلي من أجله وأجل أسرته". وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفاً أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

كما أكد أنه حصل على الأكسجين، لكنه ليس موضوعا تحت جهاز تنفسي.

إلى ذلك، أوضح أنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة جونسون على أنها التهاب رئوي، مضيفاً أنه يعاني من أعراض خطيرة للفيروس.

يذكر أن جونسون الذي أعلن إصابته بكوفيد-19 في 27 آذار/مارس ليصبح بذلك أول رئيس حكومة أو دولة كبرى يصاب بهذا المرض، أُدخل المستشفى مساء الأحد لإجراء فحوصات بسبب استمرار عوارض المرض عليه، بحسب ما أعلن مكتبه في حينه، ومن ثم أدخل العناية المركزة مساء أمس.