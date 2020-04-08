الإمارات.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2659

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الأربعاء تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 2659

كما أعلنت المتحدثة باسم الوزارة، فريدة الحوسني، خلال الإحاطة اليومية حول مستجدات الفيروس في البلاد، شفاء 53 حالة، ليصل اجمالي المتعافين إلى 239.

وأوضحت أن منهجية الاكتشاف المبكر وتوسيع نطاق الفحص التي تتبعها دولة الإمارات، وبحسب الممارسات العالمية تساهم في زيادة عدد الحالات المؤكدة في الدولة.

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إلى ذلك، لفتت إلى انه بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الشفاء على المستوى العالمي أقل من 25% من أعداد الحالات المكتشفة، لذلك فنسبة الاكتشاف في الوقت الحالي أعلى من نسبة التعافي.

كما أكدت أن الدولة توفر علاجا طبيا للحالات المكتشفة مثل مضادات الفيروسات، وتتم متابعة ودراسة فعالية تلك الأدوية وسرعة التعافي والمضاعفات.

وختمت مشددة على ضروة عدم رمي الكمامات التي نصحت في وقت سابق بارتدائها عند الخروج، كيفما اتفق، بل في عبوات مغلقة مخصصة للنفايات، وذلك، منعا لتفشي الفيروس وانتقال العدوى إلى الآخرين.

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت أمس الثلاثاء رصد 283 حالة إصابة جديدة، تم التعرف عليها من خلال فحص مخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ويوم السبت أعلنت دبي تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.