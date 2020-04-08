الصين تفتح الأبواب لووهان.. وتغلقها في الشمال

بعد مرور 74 يوماً على الإغلاق أعادت السلطات الصينية فتح مدينة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 التي بدأ منها تفشي وباء كورونا في العالم، إلا أنها بدأت تطبيق قيود على حركة السكان في بلدة شمالية وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في البلاد.

في التفاصيل، فتحت السلطات الصينية ووهان، التي يقطنها 11 مليون شخص، بعد إغلاق بدأ في نهاية يناير/كانون الثاني لمكافحة انتشار الفيروس، حيث أصيب أكثر من 50 ألفاً في المدينة بالمرض الذي أودى أيضاً بحياة أكثر من 2500 شخص هناك، وهو ما يعادل نحو 80%من حصيلة الوفيات في الصين وفقا للأرقام الرسمية.

موضوع يهمك في 23 من يناير/كانون الثاني أغلقت الصين مقاطعة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 تماماً، ومنعت عنها الانتقال والتنقل، واليوم بعد... بعد 74 يوماً من الرعب.. عودة الحياة إلى مسقط رأس كورونا اقتصاد

إلا أنه وما إن بدأ السكان بمغادرة المدينة إثر تخفيف السلطات القيود في ووهان خلال الأيام الماضية، إلا وارتفع عدد الإصابات الوافدة في إقليم هيلونغجيانغ الشمالي إلى 25 في يوم واحد، وذلك بفعل توافد مسافرين مصابين بالعدوى قادمين من روسيا التي تشترك في حدود برية مع الإقليم.

وفرضت مدينة سويفنخه في هيلونغجيانغ قيوداً على حركة السكان الأربعاء، على غرار ما حدث في ووهان.

بدورها، أفادت محطة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية المركزية أنه يتعين على السكان البقاء في المنازل، بينما يُسمح لفرد واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل 3 أيام لشراء الاحتياجات الضرورية على أن يعود في اليوم نفسه.

فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بالفيروس المستجد الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في اليوم السابق، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق، وذلك بعد استكانة نسبية لمعدل الإصابات والوفيات في البلاد.

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للمزيد من أخبار كوروناhttps://t.co/UmLerMlp5x#العربية#أن_تعرف_أكثر pic.twitter.com/cmbN7ijA71 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) April 7, 2020

الشرق يرفع مستوى الخطر

كما رفعت مدينة جياوتشو في إقليم شاندونغ في شرق الصين على موقعها الرسمي الإلكتروني مستوى الخطر المتعلق بفيروس كورونا من منخفض إلى متوسط دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبدأت مقاطعة في وسط الصين يقطنها نحو 600 ألف شخص عزلا عاما جزئيا منذ الأول من أبريل نيسان بعد اكتشاف عدة حالات إصابة جديدة، منها حالتان على الأقل بدون أعراض.

حالات دون أعراض

ومن المتوقع أن يغادر نحو 55 ألفاً ووهان بالقطار، الأربعاء. غادر أكثر من 10 آلاف جوا مع استئناف الرحلات في مطار تيانخه. لكن رحلات الطيران إلى بكين لم تستأنف بعد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة الجديدة في الصين ارتفع إلى 62 الثلاثاء، مقارنة مع 32 في اليوم السابق وهو أعلى معدل منذ 25 مارس آذار. وكان من بينها 59 حالة وافدة من الخارج.

كما ذكرت السلطات الصحية الأربعاء، أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 137، مقارنة مع 30 في اليوم السابق، منها 102 حالة لمسافرين قادمين من الخارج.

إلى ذلك أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي بلغ 81802 حالة بينها 3333 وفاة حتى الثلاثاء.

فيما تحول الفيروس إلى وباء عالمي متسببا في إصابة ما يربو على 1.4 مليون شخص بالعدوى ووفاة 82 ألفا.

وأحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي، إثر فرض حكومات في أنحاء العالم قيوداً واسعة النطاق للحد من تفشي المرض.