الصين تنتكس.. الفيروس يعاود نشاطه وخوف من الـ"لا أعراض"

بعد استكانة نسبية لمعدل الإصابات والوفيات في البلاد، عاود فيروس كورونا نشاطه على ما يبدو في الصين.

فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بالفيروس المستجد الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

موضوع يهمك "توجد بروتوكولات مطورة"، بهذا المصطلح امتنعت الحكومة البريطانية، عن الإفصاح عمن يتولى مسؤولية الشفرة النووية في البلاد... جونسون في العناية المركزة.. فمن يتولى زر النووي؟ العرب و العالم

كما أضافت اللجنة أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.

يأتي هذا بعد أن رفعت السلطات الصينية الثلاثاء قيود الحجر الصحي المفروضة على سكان مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس. وعادت الحياة إلى المدينة، بعد 74 يوماً من الإغلاق، مع إعادة فتح مطارها وتسيير بعض قطاراتها وطرقاتها السريعة..

مصابون بلا أعراض

إلى ذلك، برزت اليوم أيضاً أزمة المصابين بلا أعراض، إذ ذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.

ولا تحصي السلطات الصينية عدد من لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض كالحمى أو السعال.

يشار إلى أن العربية.نت كانت قد أجرت مقابلة مع الاختصاصي اللبناني في الأمراض الجرثومية والمستعصية، د. روي نسناس، حول حالة المصابين بلا أعراض، وقد أوضح أن "هناك الكثير من الأمراض التي نلتقطتها ولا تظهر علينا الأعراض"، رادا السبب إلى المناعدة كأحد الأسباب الرئيسية.

أما في ما يتعلق بكورونا، فلفت إلى أنه "حتى الآن لا إحصائيات دقيقة لنسبة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض، ونحتاج لدراسات أكثر بعد وعمل فحص دم للأجسام المضادة antibodies حتى نعرف الأشخاص الذين لديهم antibodies، وكم هي نسبة أؤلئك الذين أصيبوا والذين لم يصابوا، لأن المناعة تتغلب على الفيروس في أغلب الأوقات".