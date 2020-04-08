الوباء يستأنف حصاده.. أوروبا الأكثر تضررا

لا يبدو أن الوباء في طريقه إلى الاستكانة قريباً، بحسب تأكيد الأرقام ومنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أيضاً. فقد سجل الفيروس الجائحة في أحدث حصيلة له أكثر من 750 ألف إصابة في أوروبا وحدها، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي عالمياً، بحسب تعداد لوكالة فراس برس الأربعاء عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش يستند إلى الأرقام الرسمية.

ومع 58627 وفاة، صارت أوروبا القارة الأكثر تضرراً على الإطلاق بالوباء الذي أثقل كاهل مدنها ومستشفياتها واقتصادها على السواء.

في حين سجل العالم نحو مليون ونصف إصابة بينها 82726 وفاة.

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وتمثّل إسبانيا، وإيطاليا (135586 إصابة، 17127 وفاة)، وفرنسا (109069 إصابة، 10328 وفاة) وألمانيا (103328 إصابة، 1861 وفاة) الدول الأربع، التي تضم على أراضيها أكثر من 100 ألف إصابة.

ارتفاع لليوم الثاني في إسبانيا

فقد أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات الناجمة كورونا ارتفع لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، إذ توفي 757 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة اليومية للوفيات قليلا.

وذكرت أن عدد الأشخاص الذين أودى الفيروس بحياتهم ارتفع إلى 14555 الأربعاء. ومثلت الزيادة اليومية كنسبة مئوية من إجمالي عدد الوفيات 5.5%، انخفاضاً من 5.7% في اليوم السابق عندما توفي 743 شخصا.

كما أضافت أن إجمالي الحالات المكتشفة في البلاد ارتفع إلى 146690 إصابة من 140510 أمس الثلاثاء.

ارتفاع بعد 4 أيام من الانخفاض

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 4003 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 103228 الأربعاء.

وبذلك يرتفع عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضا في الإصابات الجديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861.

وكانت فرنسا سجلت رسميا أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة الثلاثاء لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة في حين سجل معدل الزيادة في حالات الوفاة ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي.

بريطانيا تواصل حربها

أما بريطانيا، فتواصل حربها ضد الوباء بغياب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي طاله الفيروس وأدخله العناية المركزة ليل الأحد.

وترأس وزير الخارجية دومينيك راب اجتماعاً للجنة الأزمات الحكومية الخاصة بكوفيد-19، في وقت يقترب عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في المملكة المتحدة من المستويات التي شهدتها إيطاليا وإسبانيا، الدول الأوروبية الأكثر تضررا.

وبلغ عدد الوفيات حتى أمس الثلاثاء 6159 حالة وفاة، بزيادة 786 حالة وفاة خلال 24 ساعة، فيما اعتبر أكبر معدل يومي حتى الآن.

ارتفاع الإصابات بهولندا والوفيات في سويسرا

وفي هولند أعلنت السلطات الصحية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 969 إلى 20549 حتى اليوم الأربعاء كما سُجلت 147 وفاة جديدة. وقال المعهد الوطني للصحة في تقريره اليومي إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2248 شخصا حتى الآن.

أما في سويسرا فأعلنت وزارة الصحة العامة الأربعاء أن عدد الوفيات وصل إلى 705 أشخاص بارتفاع من 641 أمس الثلاثاء.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 من 22242 أمس.