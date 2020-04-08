ليلة أخرى في العناية المركزة.. ما جديد جونسون؟

بعد أن أمضى ليلته الثانية في العناية المركزة، أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون مستقرة ويتفاعل إيجابا مع العلاج.

كما أكدت أن معنوياته عالية، مضيفة أنه "لا يعمل من المستشفى، لكنه يتواصل مع فريقه عندما يحتاج لذلك".

وأوضح جيمس سلاك، الناطق باسم رئيس الوزراء أن الأخير يتلقى "علاجا قياسيا بالأكسجين" ويتنفس دون مساعدة أخرى.

وكان جونسون أمضى ليلة ثانية في العناية المركزة، رغم استقرار حالته، بعد تلقيه علاجاً بالأكسجين بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 الناتج عن إصابته بفيروس كورونا، بينما يدير وزير الخارجية معركة بلاده مع التفشي.

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ونُقل المسؤول البريطاني الرفيع البالغ من العمر 55 عاماً إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد استمرار أعراض كورونا عليه، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من 10 أيام، إلا أن حالته تدهورت، الاثنين، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

كما تلقى علاجاً بالأكسجين لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، في حين أكد وزير الخارجية، دومينيك راب، أن جونسون سيعود قريباً للقيادة في الوقت الذي يكافح فيه العالم إحدى أشد أزمات الصحة العامة منذ قرن من الزمان.

بدوره، أكد وزير الدولة بوزارة الصحة، إدوارد أرجار، الأربعاء، أن "رئيس الوزراء في حالة مستقرة... تلقى علاجاً بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعاً على جهاز تنفس صناعي".

يشار إلى أنه بعد جونسون، أعلن وزير الصحة مات هانكوك إصابته أيضا بالفيروس. وأمس الثلاثاء أفادت وسائل اعلام بريطانية بأن وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف وضع نفسه في العزل أيضا إثر ظهور أعراض الإصابة بكورونا على أحد أفراد عائلته.

786 وفاة إضافية بـ24 ساعة

وسجلت بريطانيا أمس 786 وفاة إضافية بالفيروس خلال 24 ساعة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى ستة آلاف وفاة في البلاد وفق ما أعلنت الحكومة.

وتوفي 6159 مريضاً في المستشفى بعدما شخصت إصابتهم بكوفيد-19 كحصيلة إجمالية، وفق وزارة الصحة.

وهناك 213,181 شخصاً خضعوا لفحوص الكشف عن المرض، بينهم 55 ألفاً و242 جاءت نتائجهم إيجابية.