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رئيس بلدية لندن: بعيدون تماماً عن رفع إجراءات العزل

المصدر: العربية.نت، وكالات
صادق خان
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أعلن رئيس بلدية لندن، صادق خان، الأربعاء، أن بريطانيا ما زالت بعيدة تماماً عن رفع إجراءات العزل العام التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إذ أنها لن تصل إلى ذروة التفشي قبل أكثر من أسبوع.

ورداً على سؤال من راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت الإجراءات سترفع الاثنين، أجاب خان: "أعتقد أننا بعيدون تماماً عن رفع إجراءات العزل العام".

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إلى ذلك أضاف: "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف".

وكان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قد قال عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 مارس إنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع.

تأتي تصريحات خان في وقت سجلت بريطانيا 786 وفاة إضافية بالفيروس في 24 ساعة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى ستة آلاف وفاة في البلاد، وفق ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

وتوفي 6159 مريضاً في المستشفى بعدما شخصت إصابتهم بكوفيد-19 كحصيلة إجمالية، وفق وزارة الصحة.

كما هناك 213,181 شخصاً خضعوا لفحوص الكشف عن المرض، بينهم 55 ألفاً و242 جاءت نتائجهم إيجابية.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #كورونا
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