فرنسا.. اشتباه بتسلل الفيروس إلى متن "شارل ديغول"

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء، عن اشتباه بوجود إصابات على متن حاملة الطائرات الفرنسية الشهيرة، شارل ديغول.

وقالت وزارة القوات المسلحة إن حاملة الطائرات في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها. وأضافت أن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن.

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يأتي هذا بعد أن سجلت فرنسا رسمياً أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا الثلاثاء لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين سجل معدل الزيادة في حالات الوفاة ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي.

وتخطّت البلاد عتبة عشرة آلاف وفاة في ظل مواصلة الفيروس المستجد توسعه و"تقدّمه"، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون. وهي زيادة بـ1417 وفاة مقارنة مع حصيلة الاثنين، 597 حالة منها في المستشفيات و820 في دور رعاية المسنين.

وأضاف سالومون أن الزيادة الكبيرة في دور العجزة مرتبطة بـ"كوننا نخرج من عطلة نهاية أسبوع". وقال في مؤتمر صحافي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، بزيادة قدرها 597 وفاة في غضون 24 ساعة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.

أما الخبر السار الوحيد أمس فكان أن عدد المصابين في العناية المركزة يستمر في التراجع مع 59 شخصاً (مقابل 94 الاثنين و140 الأحد).