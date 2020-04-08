منظمة الصحة رداً على ترمب: لا تسيسوا الأزمة

بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أيام منظمة الصحة العالمية بالانحياز للصين، مهددا إياها بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية، ومنددا بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19، خرجت الأخيرة عن صمتها، ودافع مديرها بشدة الأربعاء، عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك اتهم رئيس الولايات المتّحدة، دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية بالانحياز للصين، وهدد بتعليق دفع المساهمة... ترمب: منظمة الصحة العالمية منحازة للصين أميركا

في التفاصيل، قدم المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحافية 3 نصائح للأطراف المعنية، أولها التمسك بالوحدة على المستوى الوطني وعدم استغلال مرض كوفيد 19 من أجل أهداف سياسية، والتضامن الصادق على المستوى العالمي.

وأن تتحلى الولايات المتحدة والصين بالقيادة النزيهة، داعيا الزعماء إلى عدم تسييس الأزمة الناجمة عن تفشي المرض.

ترمب: المنظمة أخفقت

وكان ترمب قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض الثلاثاء، حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة قائلا: "سنعلّق دفع الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.

غير أنّ الرئيس الأميركي ما لبث بعد دقائق أن أوضح قائلاً "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية". وأضاف أنّ منظّمة الصحّة العالمية تبدو منحازة للغاية نحو الصين. هذا أمر غير صائب".

يشار إلى أن الولايات المتّحدة هي أكبر مساهم في تمويل المنظمة العالمية.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر، "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً. الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".

11 ألف وفاة في أميركا

فيما أتى هجوم الرئيس الأميركي على المنظّمة في الوقت الذي تخطّت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً في حين بلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد أكثر من 385 ألف مصاب.

دافع مدير منظمة الصحة العالمية بشدة اليوم الأربعاء عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع وباء كوفيد-19 وذلك ردا على سؤال بشأن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتلميحات بأن واشنطن قد تعيد النظر في التمويل الذي تقدمه للمنظمة.