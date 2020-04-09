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ميركل: وضعنا جيد أمام كورونا وعلينا بالتباعد الاجتماعي

المصدر: العربية.نت، وكالات
أنغيلا ميركل
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إن وضع ألمانيا أمام فيروس كورونا جيد، "لكن علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وقالت ميركل عقب اجتماع للحكومة حول كورونا: "لا داعي لاتخاذ إجراءات أقسى ولكن يجب أن نبقي على الإجراءات الحالية لأن الوضع ما زال هشا".

وأضافت أنه طالما ليس هناك لقاح فإن بعض القواعد مثل تجنب المصافحة تبقى سارية.

من ألمانيا من ألمانيا
من ألمانيا من ألمانيا

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إلى 108,202 حالة، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.

كلمات دالّة

#ميركل, #ألمانيا, #فيروس_كورونا
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