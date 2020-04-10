صحيفة تركية: خطوة صادمة.. أنقرة ترسل شحنات طبية لاسترضاء إسرائيل

قالت صحيفة "سوزجو" التركية، إنه حدثت تطورات غير متوقعة في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب والتي شهدت توترات في السنوات الماضية. فقد قررت تركيا إرسال معدات وكمامات طبية إلى إسرائيل لأسباب إنسانية، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

إثر إصابة جائحة كورونا أكثر من 1.6 مليون شخص، تريد الحكومة التركية الاستفادة من ذلك لإحداث التقارب بين تركيا وإسرائيل. وقد أكدت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن الحكومة التركية قررت إرسال معدات طبية لإسرائيل. وتشمل الكمامات والقفازات المعقمة. وقال مسؤول تركي إنه بالفعل "جاءت ثلاث طائرات بالأمس وأخذت الشحنات".

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في حين لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشأن هذا الموضوع، ولا يزال الغموض يسود حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد العلاقات بين البلدين، وهما شريكان استراتيجيان في السابق.

وقد قال المسؤول التركي، إن هناك ثلاث طائرات هبطت في قاعدة إنجرليك الجوية قادمة من إسرائيل لنقل الشحنات يوم الخميس.

وأكدت إسرائيل حوالي 9000 حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 50 حالة وفاة.

وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية.