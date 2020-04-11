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تركيا.. فوضى وإطلاق نار أمام محلات البقالة بعد إعلان الحظر

المصدر: دبي - قناة العربية
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أظهرت صور قادمة من إسطنبول حالة من الفوضى والهلع وإطلاق نار في بعض الشوارع، إضافة إلى مشاجرات أمام محلات البقالة وأفران الخبز بسبب نقص في الغذاء، وذلك بعد إعلان الحكومة التركية حظر التجول بطريقة مفاجئة وتم تطبيق الحظر بعد ساعتين من إعلانه.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول لمدة 48 ساعة في 31 مدينة ابتداء من منتصف ليل الجمعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

من تركيا من تركيا
من تركيا من تركيا

وقالت وزارة الداخلية إن الأمر سيستمر حتى منتصف ليل الأحد في عشرات المدن، بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

هذا، وندد رئيس بلديّة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عضو حزب المعارضة الرئيسي، بالطبيعة المفاجئة لإعلان الحجْر، قائلاً إنّه لم يتم إبلاغه به مسبقاً.

وتخطت تركيا، اليوم السبت، عتبة 1000 وفاة نتيجة كورونا مع إحصاء 98 وفاة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة.

كلمات دالّة

#أردوغان, #كورونا, #تركيا, #اسطنبول
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