تزامنا مع تدريبات صينية.. مدمرة أميركية تعبر مضيق تايوان

أعلنت القوات البحرية الأميركية والتايوانية أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية مزودة بصواريخ موجهة، عبرت مضيق تايوان الحساس يوم الجمعة في نفس اليوم الذي قامت فيه طائرات صينية مقاتلة بتدريبات في مياه قريبة من تايوان.

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وأثارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لها من خلال تعزيز دعمها لتايوان مثل زيادة مبيعات السلاح والدوريات الأميركية بالقرب منها وزيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان المنتخبة لواشنطن في فبراير/شباط.

ويدور خلاف قوي بين تايوان والصين بشأن عدم عضوية تايبيه في منظمة الصحة العالمية خلال تفشي فيروس كورونا بسبب اعتراضات بكين التي تعتبر تايوان مجرد إقليم صيني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها المسلحة راقبت المدمرة لدى عبورها مضيق تايوان. وأضافت أن المدمرة في "مهمة عادية".

وقالت تايوان يوم الجمعة إن طائرات صينية قاذفة من طراز إتش-6 وطائرات مقاتلة من طراز جي-11 قامت من جديد بتدريبات فوق المياه الواقعة جنوب غربها. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو التايواني تابع الطائرات عن كثب.

وشكت تايوان مرارا من استمرار الصين في ممارسة ضغوط عسكرية عليها خلال أزمة الفيروس.