أول خطوة على طريق السلام.. طالبان ستفرج عن 20 أسيراً

قال متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأحد، إن الحركة ستفرج اليوم عن 20 أسيراً من الحكومة الأفغانية في أول خطوة من نوعها منذ بدء عملية السلام.

وكتب المتحدث، سهيل شاهين، على تويتر يقول "اليوم.. 20 سجيناً من إدارة كابول ستفرج عنهم إمارة أفغانستان وستسلمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في قندهار".

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وأفرجت الحكومة الأفغانية منذ يوم الأربعاء عن 300 من أسرى طالبان في إطار تبادل للسجناء إثر التوصل لاتفاق في فبراير شباط بين الولايات المتحدة وطالبان أتاح أفضل فرصة على الإطلاق لإنهاء 18 عاماً من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

يأتي هذا بعد أن أعلن متحدثان باسم القوات الأميركية في أفغانستان وحركة طالبان السبت أن قائد القوات التقى بقيادة طالبان في الدوحة، لبحث ضرورة الحد من العنف في الدولة التي تمزقها الحرب، في الوقت الذي تهدد فيه الاشتباكات المستمرة بعرقلة عملية السلام الهشة.

وعُقد الاجتماع بين قادة طالبان والجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأميركية وبعثة الدعم الحازم غير القتالية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، مساء الجمعة.

جاء ذلك في الوقت الذي تتهم فيه الحركة المتمردة القوات الأميركية بخرق اتفاق تم توقيعه بين الجانبين في فبراير شباط.

وقال متحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان لرويترز "الجنرال ميلر التقى بقيادة طالبان الليلة الماضية في إطار القناة العسكرية التي تأسست بموجب الاتفاق". وأضاف "كان الاجتماع حول ضرورة الحد من العنف".

في حين قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة على تويتر إن الاجتماع ناقش تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن الحكومة الأفغانية كانت قد أطلقت سراح 200 سجين من طالبان يومي الأربعاء والخميس، لكن الجماعة المتمردة انسحبت من عملية التبادل قائلة إن مطالبها بشأن من سيتم الإفراج عنهم أولا لم يتم تلبيتها.