الإمارات.. 387 إصابة جديدة بكوفيد 19 ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ووفاة حالتين تعودان لمصابين من الجنسية الآسيوية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 22.

كما أكدت إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

موضوع يهمك بينما كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، عن ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 19899، إثر تسجيل 431 وفاة خلال... كوفيد 19يتراجع في إيطاليا بأدنى حصيلة.. ويقفز في بريطانيا العرب و العالم

هذا وأعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بكوفيد 19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680 حالة.

إلى ذلك، أعلنت إمارة دبي، اليوم الأحد، بدء استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى فيروس كورونا بعد ثبوت الكفاءة السريرية للعلاج.

وذكرت هيئة الصحة في دبي أنه "في ضوء اعتماد دولة الإمارات استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا المُستجد (كوفيد-19)، تبدأ هيئة الصحة بدبي خلال الأسبوع الجاري استخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من فيروس كورنا، لعلاج مرضى الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس نفسه، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج".