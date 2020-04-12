تفاؤل في الأردن.. حظر التجول يكبح جماح الوباء

أعلن مسؤول أردني، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات الجمعة ولأول مرة منذ أسابيع.

وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المملكة، العميد الركن مازن الفراية، مساء السبت إن "الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً ونتائج فحوصات الجمعة كانت صفر إصابة (...) حيث أجرينا 1570 فحصاً خلال يوم واحد".

موضوع يهمك صباح الأحد، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير إعلامية أفادت بتسلل فيروس كورونا إلى أميركا عبر البوابة الأوروبية... من الصين أم أوروبا.. كيف تسلل الفيروس إلى أميركا؟ أميركا

كما أضاف الفراية في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية أن "التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده وهذا هو المبتغى والغاية".

يشار إلى أن السلطات الأردنية طلبت من مواطنيها البقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء كورونا.

وأوضحت أنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد وحتى الساعة السادسة مساء.

"عودة الحياة إلى طبيعتها قريباً"

إلى ذلك قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في كلمة متلفزة وجهها للشعب الأردني مساء الجمعة: "قريباً، ستقام الصلوات في المساجد والكنائس وستعود الحياة للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم وسنرى أبناءنا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم"، مؤكداً: "قريباً، كل هذا سيتحقق".

يذكر أن اجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الأردن بلغ حتى مساء الجمعة 372 حالة، من ضمنها 170 حالة شفيت وغادرت المستشفى وسبع حالات وفاة.

وقررت الحكومة الأردنية في 18 الشهر الماضي تعطيل عمل الوزارات و الدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف أبريل ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجول شاملاً.

وخفف الحظر لاحقاً فسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمح للمواطنين بالخروج سيراً للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم وفي ساعات محددة.

إلى ذلك أغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمّان في 17 مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم لاحتواء الوباء.