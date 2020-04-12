كورونا يباغت شمال شرق الصين.. من حدود روسيا

بعد تسجيلها ارتفاعاً في عدد الإصابات بين القادمين من الخارج، أعلنت السلطات الصينية في مدينة سويفين شمال شرق البلاد، الواقعة على الحدود مع روسيا، الأحد أنها عززت المراقبة الحدودية في إطار إجراءات لمنع دخول حالات إصابة جديدة بكورونا من خارج البلاد.

وأضافت السلطات في بيان أن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحي صارمة.

إلى ذلك، منعت المدينة جميع أشكال التجمعات ووضعت قائمة بالشركات التي يجب وقف عملياتها.

موضوع يهمك في إفادة مبشرة له مع قناة "الحدث"، كشف الناطق الرسمي باسم الكلية الأميركية لأمراض الحساسية والربو والمناعة البروفيسور... بروفيسور أميركي يبشر: علاج لكورونا أعطى نتائج ممتازة صحة

حجر في هاربين

بدورها أعلنت مدينة هاربين (شمال شرق الصين أيضاً) أنها ستفرض حجرا لـ 14 يوما بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المستجد الذي اجتاح 193 دولة وإقليم حول العالم، مخلفاً أكثر من مليون و700 ألف إصابة.

كما أودى بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصاً في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية مساء السبت

يشار إلى أن الصين كانت سجلت اليوم الأحد قفزة جديدة في عدد الإصابات. فقد أظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق الأحد أن بر الصين الرئيسي سجل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد في 11 أبريل وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر.

كما سجل عدد الحالات الواردة من الخارج رقما قياسيا أيضاً للزيادة خلال يوم واحد .

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض زادت إلى المثلين تقريبا إلى 63 في 11 إبريل مقابل 34 في اليوم السابق.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من مارس، لمسافرين من الخارج، مقابل حالتين فقط من بين الحالات التسع والتسعين الجديدة منقولتين محليا.