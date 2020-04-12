كوفيد 19يتراجع في إيطاليا بأدنى حصيلة.. ويقفز في بريطانيا

بينما كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، عن ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 19899، إثر تسجيل 431 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن عدد وفيات كوفيد-19 في بريطانيا ارتفع إلى 10612 في مستشفيات المملكة المتحدة إثر زيادة يومية بلغت 737 حالة.

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وتعد الحصيلة الإيطالية المعلنة اليوم، أدنى حصيلة منذ 3 أسابيع، فيما وصل عدد الإصابات إلى 156363 حالة.

ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 آذار/مارس (427 وفاة) عن 500.

كما تقل الحصيلة اليومية التي قدمها الدفاع المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت التي وصلت 619 إصابة.

أما إسبانيا، فقد عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء كوفيد-19 في البلاد الارتفاع مع تسجيل 619 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد 3 أيام متتالية من التراجع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في هذا البلد إلى 16972 وفاة، وفق أرقام جديدة أعلنتها الحكومة.

في المقابل، تراجع عدد الإصابات الجديدة المثبتة في 24 ساعة عما كان عليه السبت مسجلا حوالي 4100 إصابة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 166019، ما يجعل من إسبانيا الدولة الثالثة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

فيما تعد إيطاليا أحد أكثر البلدان تضررا بالوباء، فهي الثانية عالميا بعد أميركا والأولى أوروبيا، حيث سجلت نحو 20 ألف وفاة وفق الإحصاءات الرسمية.

وفي ألمانيا، فقد وصل عدد الوفيات إلى ما لا يقل عن 2678 حالة، والمصابين وصلوا 121324إصابة، فيما توفي عدد من الألمان أيضا خلال تواجدهم في الخارج على خلفية الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ للأوبئة والأمراض المعدية في برلين تجاوز حوالي 57400 شخص مرحلة الإصابة بالعدوى وشفوا من المرض.

كما سجلت ولاية بافاريا أعلى مستوى للإصابات في ألمانيا بما يزيد على 31770 من الحالات المسجلة، وما لا يقل عن 760 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بعدد يفوق 25650 حالة إصابة وما لا يقل عن 534 حالة وفاة، ثم ولاية بادن فورتمبيرغ بأكثر من 24 ألف حالة إصابة بالعدوى ووفاة أكثر من 641 شخصا.

بهذه الإحصائيات، تغدو القارة الحزينة بإجمالي 75 ألفا و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة، أكثر قارات العالم تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.