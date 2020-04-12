كورونا يقتل 100 ألف شخص.. والعالم يسجل وفاة ثانية بإيبولا

في الوقت الذي سجل فيه العالم، الأحد، 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل كضحايا لفيروس كورونا المستجد، منذ انتشاره قبل أشهر وحتى اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من 7 أسابيع خلت دون تسجيل حالة جديدة.

موضوع يهمك سجلت إصابة جديدة بالحمى النزفية إيبولا يوم الجمعة في بيني شرق الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت كينشاسا ومنظمة الصحة... فيروس إيبولا يضرب من جديد.. ويحبط منظمة الصحة العالمية صحة

فقد كان من المقرر أن تعلن الكونغو، الأحد، انتهاء ثاني أخطر تفشّ لفيروس الإيبولا منذ بدء التسجيل إلى أن تأكدت حالة وفاة بالمرض الجمعة، في مدينة بيني بشرق البلاد.

في التفاصيل، كشف أبو بكر ديالو، نائب المدير المسؤول عن مكافحة الإيبولا في منظمة الصحة العالمية، عن أن أحدث حالة وفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا، وكانت تُعالج في نفس المركز الطبي الذي كانت تُعالج فيه حالة الوفاة السابقة، التي كانت لرجل يعمل كهربائيا عمره 26 عاما.

فيما يقول مسؤولون إنه لم يتضح بعد كيف أُصيب الكهربائي بالإيبولا، بل أوضحت الحكومة الجمعة، أنه لم يُعرف عنه أنه خالط مرضى إيبولا آخرين، كما لم يكن متعافيا من المرض وحدثت له انتكاسة، بينما حددت منظمة الصحة العالمية 215 شخصا خالطوا الكهربائي منهم 53 عاملا صحيا في 3 منشآت تردد عليها الرجل قبل وفاته.

2200 شخص ضحايا إيبولا

يشار إلى أن الحالات التي تظهر فجأة أو عدوى المرة الواحدة تشيع مع قرب انتهاء تفشي الإيبولا، كما أن ظهور حالة جديدة لا يعني بالضرورة أن الفيروس سيخرج عن نطاق السيطرة مرة أخرى.

وأودى فيروس الإيبولا بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس/آب 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض.

75 ألف ضحية لكورونا في أوروبا

أما كورونا، فمازال الوباء المستجد ينهش القارة الأوروبية بما يقارب 75 ألف ضحية، 80% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد.

وتبقى إيطاليا في طليعة أكثر الدول تأثراً، مع 19468 وفاة، ثم إسبانيا مع 16972 وفاة، أما فرنسا فأحصت حتى الآن 13832 وفاة، والمملكة المتحدة 9875.

أما ألمانيا، فقد وصل عدد الوفيات إلى ما لا يقل عن 2678 حالة، والمصابين وصلوا 121324إصابة، فيما توفي عدد من الألمان أيضا خلال تواجدهم في الخارج على خلفية الإصابة بالفيروس.

وهناك في بلجيكا، أصاب المستجد 28 ألفاً وقتل 3346 آخرين من سكانها، وهم بأقل من 11 مليونا و500 ألف.

أما في أميركا، فقد سجلت الولايات المتحدة مساء السبت 1920 وفاة جديدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجدّ.

يأتي ذلك بعد أن أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أميركا تجاوزت 20 ألف حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها عالميا.

وأعلنت روسيا تسجيل 2186 إصابة جديدة بالوباء، بعد أن كانت إلى وقت قريب، بعيدة عن تفشي الفيروس، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 15770 حالة، كما عدد الوفيات ارتفع بواقع 24 إلى 130 وفاة.

وفي إيران، فقد سجلت الأحد، وفاة 117 شخصاً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في إيران إلى 4474 حالة.

أما الصين، بلد المنشأ، فقد سجلت الأحد قفزة جديدة في عدد الإصابات. حيث أظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق الأحد أن بر الصين الرئيسي سجل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد في 11 أبريل وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر، لتبلغ حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 82052 حالة في حين يبلغ عدد الوفيات 3339 حالة.

كما أظهرت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد بنسبة تتجاوز 12% لتصل إلى 674.

وبحلول الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (1500 بتوقيت غرينتش) ارتفع عدد الذين شخصت حالتهم بالإصابة بفيروس كورونا إلى 23719 وذلك مقارنة مع 22559 إصابة و600 حالة وفاة السبت.

لتغدو بهذه الإحصائيات، قارة أوروبا حزينة بإجمالي 75 ألفا و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة، أكثر قارات العالم تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.