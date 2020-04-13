كوفيد 19 يتفشى في تركيا.. وأردوغان يجدد الإغلاق

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، أنه سيتم تجديد الإغلاق المفروض يومي السبت والأحد في المدن الكبرى كل نهاية أسبوع طالما كان ذلك ضرورياً لكبح انتشار وباء كوفيد-19.

وقال عقب اجتماع حكومي عبر الفيديو، إنه "في إطار مكافحة الجائحة، قررنا مواصلة الإغلاق خلال نهاية الأسبوع طالما كان ذلك ضروريا. أعلم الآن مواطنينا أنه سيتم فرض إغلاق اعتباراً من منتصف ليل الجمعة 17 نيسان/أبريل حتى منتصف ليل الأحد 19 نيسان/أبريل".

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وكانت الداخلية فاجأت مساء الجمعة، ملايين الأتراك بإعلامهم بقرار منع الخروج من المنازل خلال نهاية الأسبوع في أكبر 30 مدينة بالبلاد قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ.

وأدى الإعلان المتأخر إلى احتشاد آلاف السكان المذعورين في المتاجر لشراء مؤن، ما أدى إلى انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

قاد ذلك إلى تقديم وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته مساء الأحد بعد موجة نقد استهدفته، لكن رفض أردوغان الاستقالة.

من جانبه، أكد رئيس الدولة، الاثنين، "سنتخذ التدابير الضرورية لتجنب الفوضى التي شهدناها".

إلى ذلك، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده زاد 4093 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1296.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 61049.

وقال الوزير إن حالات الشفاء بلغت 3957 حتى الآن، كما بلغ عدد الفحوص التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34456.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن وزير العدل التركي وفاة ثلاثة سجناء جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة، إن 17 محكوماً في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس. وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".