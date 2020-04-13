تركيا.. 98 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1296

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده زاد 4093 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1296.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 61049.

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وقال الوزير إن حالات الشفاء بلغت 3957 حتى الآن، كما بلغ عدد الفحوص التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34456.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن وزير العدل التركي وفاة ثلاثة سجناء جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة، إن 17 محكوماً في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس. وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تسبب الأحد في هزة في الساحة السياسية في البلاد، بعدما قدم استقالته بسبب الفوضى التي عمت البلاد بسبب إعلان مفاجئ حظر التجول من أجل الحد من انتشار الوباء.

ورفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاستقالة ودعاه لمواصلة أداء وظيفته.

فيما اعتبر مراقبون الاستقالة بسبب صراع الأجنحة داخل الحزب الحاكم بين صويلو وصهر أردوغان وزير المالية.