كورونا يتسلل إلى 5 سجون بتركيا.. ووفاة 3 محكوم عليهم

توفي ثلاثة سجناء أتراك جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير العدل، الاثنين، لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة، إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس. وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".

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وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم.

ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.

إلى ذلك، ذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى، لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة.

لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.

كما أشار إلى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة.

وأعلنت تركيا تسجيل نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19 بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الأحد.

وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح كونه لا يشمل السجناء السياسيين الذين وجهت إليهم اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية المثيرة للجدل.