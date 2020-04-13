كورونا يواصل التراجع في إسبانيا.. 517 وفاة في يوم واحد

سجلت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في إسبانيا تراجعاً جديداً، الاثنين، مع إحصاء 517 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 17 ألفاً و500، بحسب أرقام صدرت عن الحكومة.

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إلى ذلك، أظهرت البيانات أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأقل منذ 20 آذار/مارس، ويرتفع عدد الإصابات لـ 169496 في وقت بدأت إسبانيا استئناف بعض أنشطتها الاقتصادية مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم إثر توقف استمر أسبوعين، لكن الحكومة تبقي معظم الإسبان في المنازل للأسبوع الخامس على التوالي.

ولا تزال متاجر التجزئة مغلقة، وتشجع الحكومة بقوة موظفين على الاستمرار في العمل من المنازل.

ويقول بعض خبراء الصحة وسياسيون إقليميون إنه من السابق لأوانه تخفيف أي جزء من نظام الإغلاق.

وقامت الشرطة في مدريد بتوزيع أقنعة وجه على الركاب القلائل الذين يستخدمون وسائل النقل العام للوصول إلى مقار عملهم في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وارتفع عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفى إلى 64727 من أصل 169496 مصابا وبدأت المستشفيات تتنفس الصعداء.

وأعربت ماريا مارتينيز العاملة في مركز صحي عن سرورها لحصولها على قناع قبل الصعود إلى القطار "لأن الأقنعة باتت نادرة أو باهظة الثمن".

وقالت لدى وصولها إلى محطة أتوشا في مدريد "أعمل في المجال الصحي وبالكاد نحصل على أقنعة للعمل. بالتالي لم يكن لدي قناع للتنقل".

وتعتبر السلطات الصحية أنه تم تجاوز ذروة الأزمة منذ تسجيل 950 وفاة في الثاني من الجاري.

لكن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حذر الأحد الإسبان من أننا "لا نزال بعيدين من الانتصار" على وباء كوفيد-19 ومن اليوم الذي تعود الحياة فيه إلى طبيعتها.