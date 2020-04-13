ماكرون يمدد العزل العام: لم نكن على استعداد كافٍ للوباء

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تمديد الإغلاق العام حتى 11 مايو المقبل لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية أثبتت نجاعتها ويجب أن تستمر.

وأقر ماكرون بأن فرنسا لم تكن مستعدة بما فيه الكفاية للتعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني ضغطا هائلا، ولم تتم السيطرة على الوباء حتى الآن.

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وقال الرئيس الفرنسي إن الطواقم الطبية لم توفر جهدا إلا وبذلته في مواجهة الوباء، لافتا "سننتصر على كورونا في النهاية لكننا سنضطر للتعايش معه لعدة أشهر".

وأعلن ماكرون أن الحدود الفرنسية مع الدول غير الأوروبية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وأوضح "حققنا تقدما جيدا في الأسابيع الأخيرة"، وتابع "ضاعفنا إنتاج الكمامات وسنصنع 10 آلاف جهاز تنفس".

وارتفعت حصيلة وفيات كوفيد-19 في فرنسا إلى 14967 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، بينها 574 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة الفرنسية في بيان.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت 335 وفاة في المستشفيات و239 وفاة في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية، كما تراجع "لليوم الخامس على التوالي" عدد المرضى الذين أدخلوا العناية المركزة، وبات أقل بـ24 شخصا من حصيلة اليوم السابق.