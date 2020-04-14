في ثالث مرة بأقل من شهر.. بيونغ يانغ تطلق صواريخ بالبحر

أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، عدة صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز (صواريخ جوالة) باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن الجيش يراقب الوضع في حين يقوم مسؤولو مخابرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتحليل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الإطلاق.

وقبل أربعة أيام، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاث قذائف لم تُعرف طبيعتها قبالة ساحلها الشرقي وذلك بعد أسبوع من إطلاق صاروخين قصيري المدى.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، إن القذائف أطلقت من بلدة سوندوك الساحلية التي تستضيف مطارا عسكريا. وأطلقت كورياالشمالية صواريخ من تلك المنطقة العام الماضي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت لاحق، إن إطلاق هذه القذائف جزء من تدريبات مستمرة على إطلاق الصواريخ وتضمنت استخدام راجمات صواريخ متعددة الفوهات.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين قصيري المدى سقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي في الثاني من مارس/ أذار بعد توقف استمر ثلاثة أشهر. وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنفسه على عمليات الإطلاق التي قال مسؤولون إنها تدريبات عسكرية روتينية.