نتنياهو وغانتس يقتربان من اتفاق ينهي الجمود السياسي

اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس من التوصل إلى اتفاق اليوم الثلاثاء لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة فيروس كورونا وإنهاء الجمود السياسي الذي لم يسبق له مثيل في إسرائيل.

موضوع يهمك ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الثلاثاء، أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية‭‭ ‬‬أولية على لقاحين تجريبيين... الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا فيروس كورونا

وتنتهي عند منتصف الليل المهلة الممنوحة لغانتس ومدتها 28 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت الشهر الماضي، لكن الرئيس ريئوفين ريفلين الذي يشرف على محادثات الائتلاف مدد المهلة ليومين. وقال مكتبه إن ريفلين مدد المهلة "بناء على معرفة أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق".

تقدم كبير

والتقى غانتس ونتنياهو خلال الليل في محاولة اللحظة الأخيرة لتسوية خلافاتهما، وبعد ذلك أصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إنهما أحرزا "تقدما كبيرا". ومن المقرر أن يلتقي الاثنان مرة أخرى مع فريق التفاوض الخاص بكل طرف في ولاقت لاحق صباح اليوم.

وأثارت حالة الجمود احتمال إجراء انتخابات رابعة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 والشهر الماضي|، الأمر الذي يعرقل أي خطط لانتعاش اقتصادي فور انحسار تفشي فيروس كورونا.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيعود إلى الكنيست اختيار مرشح يكون أمامه 14 يوما لتشكيل حكومة. وسيؤدي إخفاقه في ذلك تلقائيا إلى انتخابات جديدة، وهو ما حدث قبيل اقتراع الشهر الماضي.

وكان غانتس قد خاض الانتخابات متعهدا بعدم العمل في حكومة مع نتنياهو معللا ذلك باتهام رئيس الوزراء في قضايا فساد. وينفي نتنياهو، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته الشهر المقبل، الاتهامات.

كورونا وحكومة طوارئ

لكن في تراجع عن موقفه أثار استياء الكثير من أنصاره، قال غانتس (60 عاما) إن أزمة فيروس كورونا جعلت مسألة تشكيل حكومة طوارئ وطنية مع نتنياهو (70 عاما) أمرا لا مفر منه.



ويرأس نتنياهو حكومة تصريف أعمال في ظل الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام.





ومع تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة بكوفيد-19 و103 حالات وفاة في إسرائيل، أجبرت القيود المشددة التي تهدف لكبح انتشار الفيروس الكثير من الشركات على الإغلاق، وأدت لارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 25 بالمئة.