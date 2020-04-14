وزراء الصحة بمجموعة 20 يجتمعون افتراضيا لبحث الجائحة

أعلنت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الاثنين إن وزراء الصحة في دول المجموعة سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم 19 أبريل نيسان لبحث تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاع الصحة في العالم وعلى المجتمع.

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يأتي الاجتماع بعد لقاء عبر الفيديو الشهر الماضي لزعماء المجموعة الذين كلفوا وزراء الصحة بتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات على المستوى الوطني وإعداد مجموعة من الإجراءات العاجلة لمجموعة العشرين من أجل مواجهة الوباء بشكل مشترك.

إلى ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من تخفيف الحظر بالتزامن في كل الدول الأوروبية، موضحة أن تراجع الإصابات المحالة للمستشفيات لا يعني انتهاء خطر وباء كورونا الذي حصد أرواح 115 ألف وفاة في العالم.

كما أعلنت أن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحاً، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكاً بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية آذار/مارس 2009 في المكسيك.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف إن "البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك، أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009، داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".