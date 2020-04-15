برلين تعتقل 4 دواعش خططوا لمهاجمة قواعد أميركية

أعلنت السلطات الألمانية إلقاء القبض على أربعة يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش، وأنهم كانوا يخططون لشن هجوم على منشآت عسكرية أميركية.

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وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إن وحدات الشرطة التكتيكية ألقت القبض على المشتبه بهم في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في مواقع مختلفة بولاية شمال الراين-ويستفاليا الغربية.

وعرفوا المشتبه بهم بأنهم عزيز جون ب.، ومحمد علي ج.، وفرهودشوه ك.، وسنة الله ك. وجميعهم من طاجيكستان. ولم يتم الكشف عن ألقاب المشتبه بهم لأسباب تتعلق بالخصوصية.

والقائد المزعوم للرجال، وهو رجل طاجيكي يبلغ من العمر 30 عامًا وعرف فقط باسم رافسان ب، موجود في السجن منذ مارس/آذار 2019 بتهم غير محددة. وسيتم اتهام جميع المشتبه بهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

من طاجيكستان إلى ألمانيا

وقال المدّعون إن الرجال انضموا إلى داعش في يناير/كانون الثاني 2019، وتم إصدار تعليمات لهم بتشكيل خلية في ألمانيا. وأفيد بأنهم خططوا أولاً لتنفيذ هجوم في طاجيكستان لكنهم حولوا أهدافهم لاحقًا إلى ألمانيا، والتي شملت قواعد القوات الجوية الأميركية في البلاد وشخصا اعتبروه ناقدا للإسلام. ويُزعم أنهم كانوا على اتصال طوال الوقت بشخصين رفيعي المستوى من داعش في سوريا وأفغانستان.

وقال المدّعون إن المجموعة حصلت بالفعل على أسلحة نارية وذخائر لتنفيذ هجماتها، بينما طلب رافسان ب. مواد لصنع عبوة ناسفة. ومن أجل دفع ثمن خططهم، يُزعم أن رافسان ب. قبل عقدًا بقيمة 40 ألف دولار لاغتيال شخص في ألبانيا، لكن عملية الاغتيال فشلت.