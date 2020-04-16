الحجر باق في بريطانيا.. والتباعد الاجتماعي قد يطول!

على وقع إصرار الخبراء بضرورة الإبقاء على التباعد الاجتماعي، ولربما بعد الانتهاء أيضاً من أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وطال أكثر من مليوني شخص، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الخميس أن تفشي الفيروس المستجد بدأ يبلغ ذروته في البلاد لكن من السابق لأوانه إلغاء العزل العام لأن الفيروس "سينتشر بقوة" إذا خففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي.

موضوع يهمك يبدو أن الاتهامات الأميركية التي سيقت على لسان بعض المسؤولين ضد الصين في الولايات المتحدة، وعلى رأسهم الرئيس، دونالد... شكوك حول مختبر في ووهان.. هل ولد الفيروس هناك؟ صحة

وقال هانكوك "نعتقد أنه من السابق لأوانه إجراء تغيير... على الرغم من أننا نشهد استقرارا في عدد الحالات وكذلك استقرارا في عدد الوفيات فإن الأمر لم يبدأ في الانحسار بعد".

إلى ذلك، أعلن الوزير بأن إجمالي الوفيات في المستشفيات البريطانية زاد 761 شخصا إلى 12868 وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في 14 أبريل على الرغم من أن إحصاءات أوسع نطاقا تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية أكبر بكثير. وتابع "إذا خففنا الإجراءات الآن فسوف ينتشر الفيروس بقوة مجددا ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

تباعد حتى العثور على لقاح

من جهته، رأى الخبير البريطاني نيل فيرغسون، الذي كان له الكلمة الفصل في توجهات الحكومة في حربها ضد الوباء، الخميس أنه ربما يتعين على بريطانيا الحفاظ على قدر من التباعد الاجتماعي حتى العثور على لقاح للفيروس التاجي الجديد.

وقال لإذاعة الهيئة البريطانية: "يجب أن نحافظ على مستوى معين من التباعد الاجتماعي، لا بل مستوى كبير منه، ربما إلى أجل غير مسمى "حتى يتوفر لقاح".

يأتي هذا في وقت يرجح بعض الخبراء أن تتغير عادات بعض المجتمعات بشكل جذري بعد انحسار الوباء، وأن يبقي جزء منها على التباعد الاجتماعي أو غير من الإجراءات التي فرضها الفيروس على مدى أشهر.