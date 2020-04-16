بريطانيا.. استمرار إجراءات العزل 3 أسابيع أخرى

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، البقاء على إجراءات العزل في البلاد مدة 3 أسابيع أخرى للحد من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ إصابته بالفيروس، إنّه يتوجب تمديد الإجراءات الحالية لمدة 3 أسابيع على الأقل.

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كما أضاف للصحافيين أن تخفيف أي من الإجراءات المفروضة حاليا سيكون مخاطرة بإلحاق الضرر بالصحة العامة والاقتصاد، لافتا إلى أنه وبناء على هذه النصيحة، فقد قررت الحكومة أن الإجراءات الراهنة يجب أن تبقى كما هي للأسابيع الثلاثة القادمة على الأقل، بحسب تعبيره.

90 ألف وفاة في أوروبا

يشار إلى أن مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية كان حذر، الخميس، من أن قارة أوروبا ستبقى "في عين الإعصار" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد بالرغم من "مؤشرات مشجعة" في بعض الدول، وذلك في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الفرنسية أن أوروبا سجلت 90 ألف حالة وفاة إثر الجائحة.

وأوضح هانس كلوغي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت عقده في كوبنهاغن، أنه وعلى الرغم من رصد مؤشرات مشجعة في الأسابيع الأخيرة على صعيد الأرقام في كل من إسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا إلا أن عدد الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريبا ليقارب المليون".

إلى ذلك لفت إلى أن الرقم يعني أن حوالي 50% من الإصابات بكوفيد-19 مسجلة في هذه المنطقة.