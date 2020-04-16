"اللا أعراض" تتزايد بالصين.. والموت يضرب مجددا في أميركا

مرة جديدة تضرب أعداد الوفيات رقما يوميا قياسيا في الولايات المتحدة، التي باتت الدولة الأكثر تأثرا بالوباء الذي انطلق في ديسمبر الماضي في الصين.

فقد سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، بلغت 2600 وفاة خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

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وأظهرت البيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس المستجدّ، في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2569 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28.326 وفاة.

وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا كوفيد-19 سجّلت قبل يوم واحد في الولايات المتّحدة أيضاً وبلغت 2228 وفاة.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتّحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك.

كما تحتلّ الولايات المتّحدة أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين الذين تخطّى عددهم 637 ألف مصاب، علماً بأنّ حوالى 3.2 ملايين شخص تقريباً في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبّت ممّا إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

تباطؤ ضئيل في نيويورك

ومع أنّ نيويورك لا تزال أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة إلا أنّ تفشّي الوباء فيها آخذ في التباطؤ وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفكّ تتراجع.

ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّ الولايات المتحدة "اجتازت ذروة" تفشّي وباء كوفيد-19 على الأرجح، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات كورونا في البلاد إنّه "من الواضح أنّ استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشدّداً على أنّ "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، اجتزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

"اللاأعراض" من جديد

أما في الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة في ديسمبر الماضي، فأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الخميس أن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وأضافت أن 34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.

في حين زاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

يشار إلى أن الصين لا تضم المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة، على الرغم من خطورتهم في نقل العدوى.

ولا يزال العالم يصارع هذا الوباء الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، في حين تسعى عدة دول وعلى رأسها الصين وأميركا ودول أوروبية لانتاج لقاح يقضي على هذا الفيروس المستجد الذي طال حتى الآن أكثر من مليوني شخص حول العالم.