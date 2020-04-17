تركيا: 1769 وفيات بكورونا والإصابات أكثر من 78 ألفاً

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 4353 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 126 حالة وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1769 شخصاً.

وأضاف قوجة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في تركيا بلغ 78546 حالة وأن 8631 شخصا تعافوا من الإصابة بمرض كوفيد-19 حتى الآن.

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يشار إلى أن تركيا تعيش على أرض مهزوزة، وسط تراجع قيمة عملتها وتآكل احتياطاتها الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يهدد بإغراق الاقتصاد الهش بالفعل، والذي بات في خطر كبير، هذا ما خلص إليه تقرير لقناة CNBCnews الأميركية، الخميس.

وأضاف التقرير، تركيا التي تضم 82 مليون نسمة هي من البلدان القليلة في أوروبا التي لم تفرض الإغلاق الإلزامي في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر تجنبه الرئيس رجب طيب أردوغان حتى الآن آملاً في حماية الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال كان سيلكوكي، المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في إسطنبول، لشبكة سي إن بي سي ، بعد إغلاق مؤقت لإسطنبول و30 مدينة أخرى لمدة 48 ساعة قبل أيام: "ستكون هناك أوقات صعبة في المستقبل، لأن تركيا كانت بالفعل في وضع ضعيف على صعيد الاقتصاد الكلي قبل أن يصيبها الفيروس التاجي". وأضاف "على الرغم من أن العزلة الذاتية طوعية حالياً في تركيا، إلا أن معظم الشركات غير الأساسية أغلقت أبوابها وتبخرت السياحة"، موضحاً أن "البطالة في يناير كانت 14% ومن المحتمل أن تزداد بشكل كبير بسبب الفيروس التاجي".