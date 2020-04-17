رئيس بلدية لندن: غطوا وجوهكم لدرء الفيروس

حثت بلدية لندن الجمعة سكانها على ارتداء الكمامات، وسط ارتفاع في أعداد الإصابات في البلاد. ودعا صادق خان رئيس البلدية الحكومة البريطانية لجعل ارتداء الكمامات الطبية إلزاميا للأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل للتحرك في العاصمة أو أثناء التسوق. وقال إن الأدلة من جميع أنحاء العالم تثبت أن تغطية الوجه تساعد على وقف انتشار الفيروس.

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كما أضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "في هذه الظروف التي لا يتاح لنا فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مثل استخدام وسائل النقل العام أو الذهاب للمتاجر، علينا أن نستخدم أغطية الوجه غير الطبية مثل أربطة الرأس والأوشحة والكمامات القابلة للاستخدام أكثر من مرة".

وكانت مدينة نيويورك الأميركية دعت سكانها في وقت سابق إلى ارتداء الكمامات أو أي أغطية بديلة للوجه خلال أي موقف لا يسمح لهم بأن يكونوا على بعد مترين على الأقل من بعضهم البعض.

أتت تلك الدعوة على الرغم من أن إرشادات التباعد الاجتماعي في بريطانيا لا تفرض ارتداء الكمامات، لكن خان قال إنه ينبغي تغيير ذلك.

الإغلاق باق

يذكر أنه جرى تمديد حالة الإغلاق العام في بريطانيا ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل أمس الخميس مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 13729، وفي الوقت الذي حذر فيه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر من أن البلاد تخاطر بأن تصبح الأكثر نكبة بالفيروس في أوروبا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الحكومة ستمدد إجراءات العزل العام التي تفرضها لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل حيث أن تخفيف الإجراءات سيلحق الضرر بالصحة العامة والاقتصاد.

إلى ذلك، أعلن أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن كورونا في المستشفيات بأنحاء المملكة المتحدة ارتفع إلى ‭‭13729‬‬ شخصا بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم 15 إبريل نيسان بزيادة 861 حالة عن اليوم السابق.