غوتيريش: إفريقيا تحتاج 200 مليار دولار لمواجهة كورونا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، الدائنين على تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقرا، وحذر من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في مؤتمر افتراضي عن إفريقيا استضافه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن القارة بحاجة إلى ما يزيد على 200

مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.



ولتعبئة مزيد من الموارد، قال إن صندوق النقد الدولي يجب أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات لمتحدة.

ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.