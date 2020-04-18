روسيا تعلنها رسمياً: استخدموا هذا الدواء لصد الوباء

على الرغم من الجدل العالمي الذي صاحب استعمال دواء قديم لعلاج الملاريا من أجل معالجة مصابي فيروس كورونا، أقرت روسيا رسميا السبت استخدامه.

وأكدت وزارة الصحة أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين"في علاج الفيروس المستجد، رغم أن هذا العقار غير مسجل في روسيا.

وقالت في بيان السبت: "من وجهة نظر علم الأدوية لا توجد أية عراقيل سريريا لاستخدام هذه الدفعة من هيدروكسي كلوروكين".

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كما أوضحت أن هذا الدواء "لا يختلف من حيث فعاليته ومدى أمنه عن العقاقير المسجلة في روسيا سابقا بنفس التسمية الدولية غير المسجلة".

وكانت الحكومة الروسية قد أعطت مساء الخميس توجيهات بهذا المعنى أيضاً للهيئات الطبية، موضحة أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار.

ونشر المرسوم بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ.

ويتوقع أن يوزع الدواء على المستشفيات التي تعالج حالات كوفيد-19 أو الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم.

يشار إلى أن الكلوروكين كما الهيدروكسيكلوروكين هو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا. لكن لهذين العقارين آثار جانبية خطيرة، خصوصاً إذا تم إعطاؤهما بجرعات عالية أو معاً مع أدوية أخرى، رغم أن لديهما مزايا مضادة للفيروسات.

هبة السماء"

على الرغم من ذلك، يدعو عدة أطباء ومسؤولون إلى استخدام هذا العلاج على نطاق واسع، حتى إن الرئيس دونالد ترمب وصفه بأنه "هبة من السماء"، لكن الأوساط العلمية والهيئات الصحية تدعو إلى انتظار التحقق علمياً من فعاليته محذرة من المخاطر على المرضى.

وكانت بعض الدراسات الأولية في فرنسا والصين أسفرت عن نتائج واعدة، إلا أن فعالية العقارين لا تزال "غير مؤكدة" بحسب الوكالة الأوروبية للأدوية.

ومطلع نيسان/أبريل دعت الوكالة إلى استخدامهما فقط في إطار التجارب السريرية أو "البرامج الطارئة".

يذكر أن روسيا أعلنت في وقت سابق السبت أن عدد الوفيات جراء كورونا ارتفع إلى 313 شخصا بعد تسجيل 40 وفاة خلال الليل بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة.

كما أعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.