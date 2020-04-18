قدموا بلا أعراض.. الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

لا تزال القنابل الموقوتة تتدفق إلى الصين، حاملة معها عشرات الإصابات، فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في البلاد تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 17 أبريل/نيسان، بارتفاع عن 26 حالة أعلنت في اليوم السابق.

ومن هذا الرقم كانت 17 حالة لأشخاص جاؤوا من الخارج بارتفاع عن 15 حالة عن اليوم الذي سبقه.

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بدورها، أفادت وزارة الصحة بأن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 54 بتراجع عن 66 حالة قبل يوم، مضيفة أن 3 من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة بزيادة 300 حالة عن العدد الذي تم إعلانه قبل يوم. تأتي هذه الزيادة الكبيرة بعد تعديلات في عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة حتى يوم 17 أبريل/ نسان.

عدد الضحايا "مشبوه"

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان أشار في وقت متأخر من الجمعة، إلى أن الصين غير شفافة بالكشف عن معلومات حول فيروس كورونا المستجد، مغردا عبر تويتر أن حصيلة ضحايا الوباء في بلد المليار أعلى بكثير مما أعلنت عنه السلطات في بكين، وذلك إثر إعلان بلدية ووهان الصينية، مسقط رأس الفيروس تسجيل 1300 وفاة إضافية 1300بكورونا في الصين بعد مراجعة لعدد الضحايا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الصين.

كما اعتبر الرئيس أن إجمالي ضحايا كوفيد 19 في الصين أعلى بكثير من الرقم المعروف، مؤكدا أنها ليست قريبة من حصيلة الضحايا في أميركا.

بالمقابل، نفت الصين كل الاتهامات الأميركية، مؤكدة أنها لا تملك دواعي لإخفاء معلومات بشأن كوفيد 19.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، أصبحت الولايات المتّحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك، بأكثر من 36 ألف وفاة.

كما تحتل الولايات المتّحدة أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين الذين تخطّى عددهم 700 ألف مصاب، علماً أن حوالي 3.2 مليون شخص تقريباً في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبّت مما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.