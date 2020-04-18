مسنو بريطانيا بين براثن الوباء.. قلق من تسلله إلى دورهم

لا تزال تتردد في الشارع البريطاني أصداء الوباء الذي فتك بآلاف المسنين، ما جعل سهام العديد من وسائل الإعلام في البلاد تتجه إلى وزارة الصحة ومسؤوليها، متهمينهم بأنهم لم يعطوا العناية والاهتمام الكافيين لتلك الشريحة في المجتمع.

وتوفي آلاف المسنين في دور الرعاية في بريطانيا، بحصيلة هي أعلى من الأرقام الرسمية، بحسب ما أعلنت هيئة "كير إنغلاند" التي تمثل هذا القطاع، مرجحة أن يكون العدد 7500.

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وأحصى مكتب الإحصاء الوطني الذي يقوم بتعداد الوفيات 217 وفاة حتى الثالث من نيسان/أبريل في دور المسنين في إنجلترا وويلز، بحسب آخر حصيلة أسبوعية.

لكن بعد جمع أرقامها، قدّرت "كير إنغلاند" التي تمثل دور المسنين المستقلة، بأن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير. وقال مديرها العام مارتن غرين لصحيفة "التلغراف"، "لو درسنا معدلات الوفيات منذ الأول من نيسان/أبريل وقارناها بمعدلات السنوات الماضية نقدّر وفاة نحو 7500 شخص جراء وباء كوفيد-19".

كما أوضح "أنه في غياب فحوص لكشف الإصابة من الصعب تقديم عدد دقيق" للوفيات.

وزير الصحة يقر

وردا على سؤال للجنة برلمانية الجمعة حول أرقام مكتب الإحصاء الوطني، أقر وزير الصحة مات هانكوك بأن العدد الفعلي للوفيات في دور المسنين "أعلى بكثير"، مؤكداً أن أرقاماً رسمية "ستنشر قريبا جدا".

يذكر أن كورونا طال في بريطانيا وحدها 3084 داراً لمسنين حتى 15 نيسان/أبريل بحسب السلطات الصحية المحلية.

اختبارات غير معتمدة

على صعيد آخر، حذرت بريطانيا مواطنيها السبت من فحوص كورونا غير المعتمدة ونبه جون نيوتن المنسق الوطني لبرنامج فحص الفيروس المستجد البريطانيين من شراء اختبارات غير معتمدة للأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بكورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل عليها وقد تعرض الناس للخطر.

وتحاول بريطانيا، مثل غيرها من البلدان المتضررة من الجائحة إيجاد طريقة لفحص المواطنين بهدف معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس وأصبحت لديهم مناعة الآن.

لكن العلماء لم يتوصلوا بعد لوسيلة يُعتمد عليها ويمكن إنتاجها على نطاق واسع.

"تعرض أسركم للخطر"

إلى ذلك، حذر نيوتن من شراء الفحوص غير المعتمدة عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي أو بالجملة لفحص الموظفين في الشركات.

وقال في بيان أصدرته وزارة الصحة "من فضلكم لا تشتروا أو تستخدموا أي فحوص غير معتمدة... ربما لا يمكن الاعتماد عليها للهدف المرجو وقد تعطيكم قراءة خاطئة وتعرضكم أنتم أو أسركم أو الآخرين للخطر".

يذكر أن بريطانيا سجلتالسبت 888 وفاة إضافية بالفيروس المستجد في المستشفيات ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و464.

ويتجاوز هذا العدد حصيلة الجمعة التي أعلنتها وزارة الصحة وبلغت 847 وفاة. وحتى الساعة 9,00 السبت، شمل فحص فيروس كورونا 357 الفا و23 شخصا تبين ان 114 الفا و217 منهم يحملون الفيروس.