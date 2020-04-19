قائمة سوداء بـ14 سفينة انتهكت العقوبات المفروضة على كوريا

أوصى خبراء في الأمم المتحدة بإدراج 14 سفينة في القائمة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

جاء ذلك في تقرير يتهم كوريا الشمالية بزيادة صادرات الفحم غير القانونية واستيراد المنتجات البترولية ومواصلة الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية وتبادل العملات المشفرة للحصول على إيرادات غير مشروعة.

كما يتهم التقرير الواقع في 267 صفحة، والذي حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، كوريا الشمالية باستيراد السيارات الفاخرة والساعات والمشروبات الكحولية وغيرها من المواد الخاضعة للعقوبات بما في ذلك الماكينات الآلية، وبمواصلة الوصول بشكل غير قانوني إلى القنوات المصرفية الدولية "بشكل رئيسي عن طريق استخدام وسطاء كطرف ثالث".

وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات صارمة على نحو متزايد ضد كوريا الشمالية، من ضمنها حظر معظم صادراتها وتقييد صارم للواردات، للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها للصواريخ النووية والباليستية.

ويتضمن التقرير الصادر عن لجنة الخبراء المعنية بمراقبة تطبيق العقوبات صوراً لقاذفات الصواريخ الباليستية وللمواقع النووية وللسفن الموصى بإدراجها في القائمة السوداء.

وقدمت اللجنة 39 توصية إلى مجلس الأمن، من ضمنها القائمة السوداء للسفن الـ14.

وقالت اللجنة إن إحدى السفن مسجلة في سيراليون بينما هناك ستة سفن كانت مسجلة سابقاً في نفس الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأضافت أن اثنتين منهم من كوريا الشمالية وواحدة صينية وواحدة فيتنامية وواحدة كانت مسجلة سابقاً في توغو، وواحدة كانت مسجلة سابقاً في سانت كيتس ونيفيس وأخرى ترفع علم غير معروف.

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والصين المجاورة هي أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، ويعتبر التزامها مهم لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وقالت اللجنة إن السفينة "يون هونغ 8" التي ترفع العلم الصيني - والتي أوصت بفرض عقوبات عليها - أجرت ما لا يقل عن 10 مكالمات في الفترة بين فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول 2019 مع ميناء نامبو في كوريا الشمالية وسلمت النفط المصفى له.

وقال الخبراء إنه تم رصد السفينة أيضاً خلال تلك الفترة وهي تتسلم نفط مصفى من سفن أخرى ترفع أعلاماً أجنبية، لتسليمه إلى كوريا الشمالية.

وردت الصين على تحقيق اللجنة حول السفينة بالتشكيك في "النقص الخطير في دقة المعلومات ذات الصلة"، حسبما جاء في التقرير.

وقالت وزارة الخارجية الصينية وسفير بكين لدى الأمم المتحدة إن بلاده تنفذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتظهر صورة في التقرير قدمتها دولة عضو في الأمم المتحدة لم يتم الكشف عن اسمها العديد من السفن التي ترفع علم كوريا محمّلة بالفحم عند مرساة بالقرب من مدينة يانيونغانغ الصينية، والتي قالت اللجنة إنها تُستخدم لإجراء عمليات نقل الفحم من سفينة إلى أخرى.

وأوضحت اللجنة أنها تحقق في اشتباه قيام السفينة "فونغ لينه 269" التي ترفع علم فيتنام بتسليم الفحم من كوريا الشمالية إلى ميناء قيشا الصيني في مناسبات متعددة.