كندا: الشرطة تبحث عن مطلق نار ربما يقود سيارة شرطة

طلبت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، من سكان منطقة زراعية تابعة لمقاطعة نوفا سكوشيا المطلة على المحيط الأطلسي، البقاء في منازلهم، فيما تبحث قوات الأمن عن شخص يشتبه في إطلاقه النار وهو يقود سيارة شرطة ويرتدي زي الشرطة.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية، إنها حددت هوية المسلح في بورتابيك في نوفا سكوشيا واسمه غابرييل فورتمان (51 عاما)، مشيرة إلى أن هناك العديد من الضحايا.

موضوع يهمك كشفت الصين، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن أول حالة إصابة وقعت في مدينة ووهان منبع المرض، كما كشفت السجلات الطبية لأول 7... الصين تكشف تفاصيل جديدة عن أول إصابة كورونا تم تشخيصها بووهان فيروس كورونا

غير أن شرطة الخيالة لم تحدد ما إذا كان الضحايا مصابين أم قتلى.

وكانت الشرطة تمكنت من تحديد هوية فورتمان بعد نحو تسع ساعات من نشر تغريدة عند منتصف الليل تقريبا تطلب من المواطنين تجنب منطقة بورتابيك والبقاء في المنازل، خلال تعامل عناصر الأمن مع شكوى تتعلق بأسلحة نارية.

وكانت شرطة الخيالة الكندية الملكية في نوفا سكوشيا نصحت العامة بتجنب منطقة ديبير التابعة للمقاطعة، وقالت إن فورتمان ربما يقود سيارة تشبه سيارات شرطة الخيالة الكندية الملكية وربما يكون مرتديا زيا مشابها لزي الخيالة الكندية الملكية.

وكتب وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ بيل بلير عبر تويتر: "ينتابنا قلق عميق إزاء الأنباء القادمة من بورتابيك. نتابع هذا بعناية ونحث كل السكان على الإصغاء لتوجيهات قوات إنفاذ القانون المحلية".