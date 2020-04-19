كوريا الشمالية تنفي إرسال خطاب إلى ترمب

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله إن بيونغ يانغ نفت الأحد إرسال خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يأتي هذا النفي بعد أن أخبر ترمب الصحافيين بأنه تلقى في الآونة الأخيرة "إشارات رائعة" من زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وكان ترمب قد قال أمس السبت في واشنطن: "نحن على ما يرام مع كوريا الشمالية".

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان عن هذا التقرير الذي ظهر في وسائل الإعلام الأميركية أنه "ربما كان يشير الى الرسائل الشخصية التي تم تبادلها في الماضي. لسنا متأكدين".



وأضافت "لكن قيادتنا العليا لم ترسل أي خطاب للرئيس الأميركي".